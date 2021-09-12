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воскресенье, 12 сентября 2021 11:24

Школьника парализовало после укуса клеща - детали

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Школьника парализовало после укуса клеща - детали
Клещи чаще всего кусают человека в места, где кожа самая тонкая. Пик их активности - конец весны и лето. ФОТО: https://pixabay.com

В Черноморске в Одесской области 12-летний Дмитрий Лещенко после укуса клеща попал в реанимацию областной больницы.

Ребенок в тяжелом состоянии, написала в фейсбуке местная жительница Анна Гуменная. Женщина выложила в сеть документ с диагнозом "острый менингоэнцефалит", который подтверждает тяжелое состояние школьника.

"Дима находится в тяжелом состоянии. Ребенка укусил клещ. Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи говорят, что лечение будет тяжелым и долгим ", - написала Гуменная.

Дмитрий Лещенко учится в седьмом классе Александровской школы Черноморска. В позапрошлом году у него умерла мать, добавила Гуменная.

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Ежегодно почти 20 тыс. украинцев обращаются в больницы с жалобами на укусы клещей. Их в Украине несколько видов. Самый опасный - лесной клещ. Переносит возбудители инфекций - энцефалита и болезни Лайма. Последняя может проявляться не сразу, а через две-три недели. У человека появляется покраснение на теле, может подниматься температура, возникнуть тошнота, головная боль. При тяжелом течении болезнь поражает мозг.

Клещи обычно кусают в местах, где кожа наиболее тонкая. Пик их активности - конец весны и лето, говорят специалисты.

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12
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