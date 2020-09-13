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воскресенье, 13 сентября 2020 02:26

Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения

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Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
В общем коронавирусную инфекцию можно определить с помощью трех тестов. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в алгоритм тестирования на COVID-19.

"С самоизоляции можно выходить уже на 14-й день без проведения ПЦР-теста, при отсутствии клинических симптомов. Тестирование методом ПЦР сдвинули на 7-9-й день от возможного заражения, - говорится в сообщении Минздрава.

В общем коронавирусную инфекцию можно определить с помощью трех тестов:

экспресс-тест на антитела;
тест ИФА, иммуноферментный анализ;
тест ПЦР, полимеразная цепная реакция.

На ПЦР-тест - от 700 грн, средняя стоимость - 1800 грн, результаты известны уже через сутки.

"ИФА-тестирования стоит 300-600 грн. Оно определяет, сформировался иммунитет к коронавируса после болезни или нет. Этот тест не дает ответа, больной человек на момент обследования или нет", - пояснили в ведомстве.

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11 сентября в Украине от коронавируса умерли 72 человека, зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Впервые количество новых случаев коронавируса превысила отметку в 3000 10 сентября, тогда обнаружили 3144 новых заражений.

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