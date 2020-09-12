Коронавирус побил новый рекорд смертности в Украине

Коронавирус бьет новые рекорды. фото picture-alliance Photoshot

За прошедшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека, зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Об этом сообщает сайт Совета Национальной Безопасности и Обороны.

Больше всего заражений в пятницу обнаружили в столице - 428.

Также в Киеве 11 сентября от Covid-19 умерли 5 человек.

Среди лидеров по распространению вируса также Харьковская (292 заражений, 6 летальных случаев) и Тернопольская области (280 заражений, 2 летальных случая).

Прошлый рекорд по количеству смертей в Украине был зафиксирован 7 сентября, тогда коронавирус унес жизни 57 пациентов.

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Впервые количество новых случаев коронавируса превысила отметку в 3000 10 сентября, тогда обнаружили 3144 новых заражений.