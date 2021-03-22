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понедельник, 22 марта 2021 19:22

Сколько нужно вакцинировать украинцев для выработки коллективного иммунитета

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Сколько нужно вакцинировать украинцев для выработки коллективного иммунитета
Для создания коллективного иммунитета нужно вакцинировать 70% населения. Фото: Reuters

Для выработки коллективного иммунитета от коронавируса в Украине нужно сделать прививки 70% населения страны.

Это почти 30 млн человек, рассказал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает телеканал "Дом".

Причиной низких темпов вакцинации он назвал неготовность населения к иммунизации и то, что пришла только первая партия вакцины в 500 тыс. доз.

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"У нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации о том, что мы получили некачественную вакцину, она якобы опасна, мол, многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному осуществлению кампании", - сообщил Литовка.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента поручил министру здравоохранения Максиму Степанову обновить план вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом сообщает сайт ОП.

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