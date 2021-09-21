Россия и США выбились в лидеры коронавирусного рейтинга

Россия стала лидером по количеству смертей. Фото: unsplash.com

19 сентября во мире обнаружили более 397 тыс. новых больных коронавирусом. Больше всего в США, Великобритании и Турции.

В США зафиксировали более 86 тыс., в Великобритании - более 36 тыс., Турции - более 27 тыс. новых заражений, передает Worldometers.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия.

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Украина среди стран мира занимает 26 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - девятое.

По суточной смертностью от коронавируса в мире лидируют Россия, США и Иран.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз договорились об отмене ограничений на поездки для вакцинированных европейцев. Это решение важно для жителей Украины, путешествующих в США через европейские аэропорты, сообщает Европейская правда. Запрет действует с марта 2020 года. Его продлил президент США Джо Байден после инаугурации в январе. Из-за запрета путешествий с ЕС в США действовал запрет путешествий через ЕС для граждан Украины.