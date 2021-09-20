США упростят правила въезда для украинцев

Начать действовать новые правила могут через несколько недель. Фото: ВВС

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз договорились об отмене ограничений на поездки для вакцинированных европейцев.

Это решение важно для жителей Украины, путешествующих в США через европейские аэропорты, сообщает Европейская правда.

Посол ЕС в США Ставрос Ламбриндис отметил, что надеется на "позитивное объявления о запрете на поездки в США в ближайшее время".

Запрет действует с марта 2020 года. Его продлил президент США Джо Байденом после инаугурации в январе. Из-за запрета путешествий с ЕС в США действовал запрет путешествий через ЕС для граждан Украины.

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Украинцам приходилось путешествовать в обход европейских хабов, главным образом через Стамбул. Исключением были пассажиры, которые составляли национальный интерес для США, имевшие индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.

Европейские дипломаты и Европейская комиссия в течение нескольких месяцев добивались отмены запрета, который они считают необоснованным.

В понедельник европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон встретится с координатором Белого дома по Covid-19 Джеффри Зиентсом.

Ожидается, что снятие ограничений будет применяться к гражданам Шенгенской зоны, жителям Великобритании и Ирландии. Начать действовать новые правила могут через несколько недель, предполагает Politico.

Латвия изменила правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Украину внесли в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья латвийцев. Теперь въезд в Латвию без уважительной причины ограничен. Въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, которые имеют ковид-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также ковид-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвии.