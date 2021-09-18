Латвия изменила правила въезда для украинцев

Правительство Латвии изменило правила въезда на территорию стран. Фото: ua.news

Латвия изменила правила въезда на территорию страны для граждан Украины.

Украину внесли в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья латвийцев. Об этом сообщает Европейская правда.

Теперь въезд в Латвию без уважительной причины ограничен. В частности, въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, которые имеют ковид-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют ковид-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвии.

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При наличии документа не нужно будет проходить 10-дневную самоизоляцию и проходить тестирование на коронавирус перед прибытием и после прибытия в Латвию.

Школы Киевской области закроют на карантин, если в них будет вакцинировано менее 80% учителей. Дистанционно уроки не будут. Если до 20 сентября не вакцинируется необходимое количество учителей, школы закроют. Такие меры являются вынужденными, поскольку в области начала расти количество Covid-больных. Также увеличивается уровень госпитализации. Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается социальной сферы и бизнеса.