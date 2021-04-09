Родился основатель лженауки

Сырьем для приготовления гомеопатических лекарств служат вещества растительного, животного происхождения и минералы. Фото: fotografierende from Pexels

10 апреля во всем мире отмечают день гомеопатии. Такая дата выбрана не случайно, связанная с днем ​​рождения основателя гомеопатии Самуэля Ганемана. Он исследовал, как влияют на организм малые дозы препаратов, вызывающих симптомы, аналогичные симптомам заболевания.

Гомеопатия - это альтернативное направление медицины. Появилось в Европе в конце ХVIII века. Его ключевым принципом является подход "подобное лечится подобным". То есть для лечения болезни используют чрезвычайно малые дозы вещества, провоцирующего симптомы, идентичные симптомам этой же болезни.

Сырьем для приготовления гомеопатических лекарств служат вещества растительного, животного происхождения и минералы.

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По данным Всемирной организации здравоохранения сегодня сторонниками народной и альтернативной медицины признают себя более 100 млн европейцев, из них 20 млн регулярно пользуются услугами центров народной или альтернативной медицины и столько же выбирают лечение, включающее элементы народной или альтернативной медицины.

Большинство гомеопатических лекарств можно приобрести в аптеках и медицинских учреждениях без предварительной консультации или рецепта врача.

Вместе с тем, многочисленные научные исследования не могут доказать эффективность гомеопатии хотя бы для одного заболевания, поэтому гомеопатию называют лженаукой.

Березовый сок омолаживает и укрепляет организм перед инфекциями. На вкус он как вода, хотя и содержит микро и микроэлементы. Они восстановят силы организма после зимнего авитаминоза.