Родился основатель лженауки

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 144
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 693
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2070
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 648
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 783
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2079
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1899
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 684
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 918
Фото
Все фото
4
1
5
3
4
В профсоюзном санатории &quot;Хмельник&quot; восстанавливают здоровье после ковида
В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Видео
Все видео
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Просмотров: 513
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2070
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 594
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 198
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 06:30

Родился основатель лженауки

  Комментировать
Родился основатель лженауки
Сырьем для приготовления гомеопатических лекарств служат вещества растительного, животного происхождения и минералы. Фото: fotografierende from Pexels

10 апреля во всем мире отмечают день гомеопатии. Такая дата выбрана не случайно, связанная с днем ​​рождения основателя гомеопатии Самуэля Ганемана. Он исследовал, как влияют на организм малые дозы препаратов, вызывающих симптомы, аналогичные симптомам заболевания.

Гомеопатия - это альтернативное направление медицины. Появилось в Европе в конце ХVIII века. Его ключевым принципом является подход "подобное лечится подобным". То есть для лечения болезни используют чрезвычайно малые дозы вещества, провоцирующего симптомы, идентичные симптомам этой же болезни.

Сырьем для приготовления гомеопатических лекарств служат вещества растительного, животного происхождения и минералы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой

По данным Всемирной организации здравоохранения сегодня сторонниками народной и альтернативной медицины признают себя более 100 млн европейцев, из них 20 млн регулярно пользуются услугами центров народной или альтернативной медицины и столько же выбирают лечение, включающее элементы народной или альтернативной медицины.

Большинство гомеопатических лекарств можно приобрести в аптеках и медицинских учреждениях без предварительной консультации или рецепта врача.

Вместе с тем, многочисленные научные исследования не могут доказать эффективность гомеопатии хотя бы для одного заболевания, поэтому гомеопатию называют лженаукой.

Березовый сок омолаживает и укрепляет организм перед инфекциями. На вкус он как вода, хотя и содержит микро и микроэлементы. Они восстановят силы организма после зимнего авитаминоза.

moz.gov.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родился основатель лженауки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 20611
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 11530
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 9531
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 4671
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 4239
Здоровье
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
 Просмотров: 144
Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой
Кличко призвал ввести локдаун - в правительстве ответили угрозой Просмотров: 603
В Украине частично легализовали марихуану
В Украине частично легализовали марихуану Просмотров: 558
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
 Просмотров: 612
Еще одна вакцина от коронавируса вызвала резкие побочные эффекты
Еще одна вакцина от коронавируса вызвала резкие побочные эффекты Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
8
Стерненко выпустили из СИЗО
6
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
Голосов: 470
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть