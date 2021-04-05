Березовый сок защищает организм от инфекций. ото: lenta.uа

Березовый сок омолаживает и укрепляет организм перед инфекциями. На вкус он как вода, хотя и содержит микро и микроэлементы. Они восстановят силы организма после зимнего авитаминоза.

Об этом рассказал Gazeta.ua Андрей Горбась, натуропат из Николаева.

"Напиток помогает улучшить обмен веществ, работу желудка и печени. Ускорить метаболизм, тонизировать нервную систему и усилить иммунитет. Это средство для облегчения состояния при ревматизме, радикулите, артрите и бронхите. Березовый сок облегчает состояние при скачки давления из-за смены погоды", - пояснил специалист ..

Нормализует состояние регулярный прием перед едой березового сока. Он должен быть свежим или размороженным. Консервированный не хранит витаминов, потому что его сначала проваривают для длительного хранения.

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Пить сок следует по стакану три раза в день за полчаса до еды. Так напиток повышает тонус и помогает противостоять инфекции.

Запрещен березовый сок для людей с язвой желудка и мочекаменной болезнью.

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из 50000 человек из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - стран с традицией употребления горячих напитков. Специалист в области гастроэнтерологии ведать Геральт рассказал о выводах ученых: регулярное употребление напитка температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.