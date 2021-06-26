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суббота, 26 июня 2021 11:24

Рекорд по вакцинации: сколько украинцев получили прививки

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В Украине за минувшие сутки сделали 97 130 прививок. Это рекордная цифра, заявило Министерство здравоохранения.

Полностью иммунизировались 60 590 украинцев.

Автор: @moz.ukr
 

В течение суток работали 1 229 пунктов прививки и 20 центров вакцинации. Вакцинацию осуществляли 623 мобильные бригады.

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С начала прививочной кампании привито 1 871 511 человек. Из них получили первую дозу - 1 871 509 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем сделали 2 422 475 прививок.

По состоянию на 24 июня в лист ожидания вакцинации записались 742 181 человек.

В Украине уменьшилось количество выявленных новых больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки обнаружили 756 случаев.

Центры вакцинации от Covid-19 создадут в каждом райцентре, заявили в правительстве.

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