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среда, 23 июня 2021 13:46

Центры вакцинации хотят создать в каждом райцентре Украины

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Центры вакцинации хотят создать в каждом райцентре Украины
Шмыгаль поручил создать центры вакцинации в каждом райцентре Украины. Фото: pravda.com.ua

Министерство развития общин и территорий создаст центры вакцинации от Covid-19 в каждом райцентре Украины.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Поручаю Министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре", - сказал Шмыгаль.

Сейчас в некоторых украинских областях работает уже более 10 центров вакцинации от коронавируса. Зато в шести областях ни один такой центр до сих пор не появился.

В Украине на выходных снизились темпы вакцинации от коронавируса. В очереди на прививку находятся 718 164 человека. Так, за минувшие сутки вакцинировали 4390 человек. Одну дозу получили 3715 человек, полностью иммунизированы - 2598 человек.

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