Сколько украинцев ожидают вакцинации от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 720
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1368
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2268
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2997
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 954
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 882
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1458
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 954
Фото
Все фото
10
4
8
3
7
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
&quot;Слуга&quot;, которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
Видео
Все видео
На Банковой произошли изменения
На Банковой произошли изменения
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 135
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 720
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 711
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 837
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1458
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
7 Просмотров: 369
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
понедельник, 21 июня 2021 14:06

Сколько украинцев ожидают вакцинации от Covid-19

  Комментировать
  Полностью вакцинировали более 360 тысяч украинцев. Фото: moz.gov.ua
Полностью вакцинировали более 360 тысяч украинцев. Фото: moz.gov.ua

В Украине на выходных снизились темпы вакцинации от коронавируса.

В очереди на прививку находятся 718 164 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за минувшие сутки вакцинировали 4390 человек. Одну дозу получили 3715 человек, полностью иммунизированы - 2598 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бездомных начали вакцинировать от коронавируса

В течение суток работали 56 мобильных бригад, 185 пунктов прививки, 24 центра вакцинации.

  Одну дозу получили 1,726 млн человек, две - 360 тысяч. Фото: moz.gov.ua
Одну дозу получили 1,726 млн человек, две - 360 тысяч. Фото: moz.gov.ua

С начала кампании вакцинации прививали 1726042 человека. Из них получили одну дозу - 1726040 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 323 новых больных коронавирусом, из них - 15 детей. Умерли 16 пациентов, выздоровели - 677.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько украинцев ожидают вакцинации от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Начали расстрелы заключенных

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 20467
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6804
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 6759
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 6489
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5391
Политика
В ПАСЕ отклонили всех кандидатов от России в судьи ЕСПЧ
В ПАСЕ отклонили всех кандидатов от России в судьи ЕСПЧ Просмотров: 270
Депутаты ПАСЕ собрались на сессию. Поговорят и об Украине
Депутаты ПАСЕ собрались на сессию. Поговорят и об Украине Просмотров: 117
Где искать витамин молодости, шоу в Нафтогазе, спор Байдена и Путина: 5 блогов недели
Где искать витамин молодости, шоу в Нафтогазе, спор Байдена и Путина: 5 блогов недели
 Просмотров: 324
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины 5 Просмотров: 792
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги 1 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
11
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
1
Ермак продвигает российский проект - волонтер обратилась к Зеленскому
Голосов: 7411
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть