Сколько украинцев ожидают вакцинации от Covid-19

Полностью вакцинировали более 360 тысяч украинцев. Фото: moz.gov.ua

В Украине на выходных снизились темпы вакцинации от коронавируса.

В очереди на прививку находятся 718 164 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за минувшие сутки вакцинировали 4390 человек. Одну дозу получили 3715 человек, полностью иммунизированы - 2598 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бездомных начали вакцинировать от коронавируса

В течение суток работали 56 мобильных бригад, 185 пунктов прививки, 24 центра вакцинации.

Одну дозу получили 1,726 млн человек, две - 360 тысяч. Фото: moz.gov.ua

С начала кампании вакцинации прививали 1726042 человека. Из них получили одну дозу - 1726040 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 360 452 человека.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 323 новых больных коронавирусом, из них - 15 детей. Умерли 16 пациентов, выздоровели - 677.