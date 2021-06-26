В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом

Соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь, обращается Минздрав. Фото: @moz.ukr

В Украине уменьшилось количество выявленных новых больных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки обнаружили 756 случаев, тогда как днем ранее этот показатель составлял 876.

Статистику опубликовало Министерство здравоохранения.

Больше всего больных обнаружили в Киеве - 205. В Киевской области зарегистрировали 54 случая инфицирования, Харьковской - 44, Сумской - 40, Львовской - 33.

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За сутки сделали 45 863 тестов. Больше всего - методом ПЦР - 21 715 человек. Экспресс-тесты сделали 15 340, методом ИФА - 8 880 человек.

Умерли за сутки 35 больных, выздоровели 1835.

За все время пандемии в Украине заболели Covid-19 2 233 546 человек.

"Защитите себя от Covid-19: соблюдайте дистанцию, носите маску, мойте руки и вакцинируйтесь!", - обращается Минздрав.

В Украине впервые зафиксировали коронавирус типа "Дельта", сообщал 23 июня секретарь СНБО. Штамм коронавируса более агрессивный чем уже известные. В случае инфицирования Covid-19 протекает гораздо тяжелее, чем обычно. Защититься можно вакцинацией.