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четверг, 13 мая 2021 11:27

Реальная смертность украинцев от Covid-19 оказалась в три раза больше

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Реальная смертность от Covid-19 в 2020 году в Украине была почти втрое больше, нежели публиковал Минздрав.

Число жертв пандемии в стране составляет не 46 737 человек, а 138 507, сообщает пресс-служба НАН. То есть больше в 2,96 раз.

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев чрезмерной смертности, связанной с Covid-19. Которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных исходов в ежедневной статистике Минздрава", - заявили ученые.

Автор: nas.gov.ua
 

В НАН пересмотрели данные летальности от коронавируса и отметили, что их подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США.

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Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 135 886 украинцев. Умерли 47 333 пациента, из них 346 – за последние сутки.

Количество Covid-привитых второй дозой в Украине выросло вдвое за сутки. Всего вакцинацию завершили 3 828 украинцев. С начала кампании вакцинации прививки получили 901 107 человек.

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