От коронавируса за сутки никто не умер. Впервые за год пандемии

Борис Джонсон заявил, что Великобритания может отменить карантин с 21 июня 2021 года. Фото: Reuters

В Англии впервые с 30 июля 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки. Такая же ситуация на территории Шотландии и Северной Ирландии. Однако в Уэльсе обнаружили четыре летальных исхода.

Об этом сообщило издание Sky News.

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 2357 новых случаев заражения коронавируса. Такой низкий уровень заболеваемости связывают с соблюдением карантинных ограничений и массовой вакцинацией населения.

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По словам премьер-министра Бориса Джонсона, Великобритания будет продолжать свой план по постепенному смягчению карантина. Конечной целью является полная отмена локдауна с 21 июня.

С начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали более 127 тыс. смертей от Covid-19. В общем заразились 4,4 млн человек.

17 млн британцев уже получили две дозы вакцины, а 35 млн привились одной дозой препарата от коронавируса.

Многомесячные ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к росту случаев ожирения среди детей. Это может иметь долгосрочные последствия для здоровья.