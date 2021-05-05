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среда, 05 мая 2021 11:36

Разработчики Pfizer назвали преимущество своей вакцины

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Разработчики Pfizer назвали преимущество своей вакцины
Фото: UnsplashPfizer эффективен против всех штаммов коронавируса.

Компания-разработчики вакцины против Covid-19 Pfizer/BioNTech утверждает, что препарат эффективен против всех штаммов.

"У нас нет свидетельств, что наша вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов коронавируса", - заявил директор компании BioNTech Угур Сахин в интервью телеканалу СВС.

Он отметил, что в вопросе разработки вакцины от новых штаммов Covid-19 ученые сталкиваются с двумя проблемами: высокая инфекционность некоторых вариантов вируса и потенциальная возможность штаммов избежать иммунных ответов организма.

Для решения второй проблемы команда исследователей BioNTech проводит тесты эффективности вакцины против отдельных вариантов и анализирует, способны антитела, которые вырабатываются после прививки вакциной Pfizer/BioNTech, нейтрализовать известные штаммы.

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"Имеющиеся до сих пор данные об эффективности вакцины очень ободряющие относительно всех типов штаммов. Она предопределяет два типа иммунной реакции, поэтому двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами. Впрочем, мы, конечно, наблюдаем за вариантами вируса, чтобы удостовериться в этом", - отметил Сахин.

Фармацевтическая компания Biontech и ее партнер Pfizer разработали одну из четырех вакцин против коронавируса, которые одобрены в ЕС. Она основана на технологии мРНК, считается эффективной и безопасной, а также используется во многих странах. В том числе и в Украине, заключила контракт на поставку 10 млн доз американской вакцины. Из них 117 тыс. уже используем.

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Дата
05
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