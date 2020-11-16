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понедельник, 16 ноября 2020 14:52

Разработчики еще одной вакцины от коронавируса объявили о ее эффективности

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Разработчики еще одной вакцины от коронавируса объявили о ее эффективности
Ученые до сих пор не знают, как долго новая вакцина позволит хранить иммунитет к коронавируса, и как она будет работать в случае с людьми старшего возраста. Фото: pixabay

Вакцина от коронавируса американской компании "Moderna" эффективна на 94,5%.

"Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тыс. добровольцев, заявили ее представители," - передает "Новое время".

Половина из добровольцев получила вакцину, а вторая половина - плацебо. Результаты нового исследования основаны на данных о 95 добровольцев, у которых развились симптомы Covid-19. Пять из них получили вакцину, и ее эффективность составила 94,5%.

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"Общая эффективность была замечательной ... это отличный день", - заявил ведущий разработчик вакцины в "Moderna" Тал Закс.

Ученые до сих пор не знают, как долго новая вакцина позволит хранить иммунитет к коронавирусу, и как она будет работать в случае с людьми старшего возраста.

Клинические испытания экспериментальной двохдозной вакцины от коронавируса на 3-м этапе исследования препарата начала американская компания "Johnson&Johnson". Испытания начались в Великой Британии. 6 тыс. британских добровольцев сначала введут первую дозу экспериментальной вакцины или плацебо, а следующую 2-ю дозу - через 57 дней.

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