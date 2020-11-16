Johnson&Johnson начала 3-й этап испытания вакцины

Разработчики планируют оценить потенциальную эффективность продолжительности защиты от введения второй дозы препарата. Фото: pixabay

Клинические испытания экспериментальной двохдозной вакцины от коронавируса на 3-м этапе исследования препарата начала американская компания Johnson&Johnson.

Испытания начались в Великой Британии, передает Reuters.

6 тыс. британских добровольцев сначала введут первую дозу экспериментальной вакцины или плацебо, а следующую 2-ю дозу - через 57 дней.

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Разработчики планируют оценить потенциальную эффективность продолжительности защиты от введения 2-й дозы препарата.

Компания J&J использует технологию AdVac, которую ранее применяли для изготовления вакцины от вируса, вызывающего лихорадку Эбола.

Транспортировка вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, которая во время исследований продемонстрировала эффективность 90%, может стать "гигантской логистической операцией".