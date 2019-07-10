Рассказали, сколько граммов грибов можно съесть за день

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 783
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 495
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 747
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 378
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1440
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 504
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1359
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3132
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 594
Фото
Все фото
8
7
5
4
13
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
Просмотров: 558
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 504
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2259
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1233
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 03:28

Рассказали, сколько граммов грибов можно съесть за день

  Комментировать
Рассказали, сколько граммов грибов можно съесть за день
Грибы имеют полезные вещества. Фото: zhyvyaktyvno.org

За день не стоит съедать больше 150 граммов грибов.

Если придерживаться этой нормы, организм получит необходимое количество полезных веществ, содержащихся в грибах - пишет "Жіночий світ".

Эти вещества положительно сказываются на сердечно-сосудистой и нервной системе, производят противораковый эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу

"Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также положительно влияют на кроветворение ", - говорит врач-диетолог Елена Ливанцова.

В грибах минимальное содержание жира и нет холестерина. Они являются продуктом растительного происхождения, поэтому грибы можно употреблять людям, страдающим ожирением.

"Еще грибы могут принести пользу людям с сахарным диабетом - говорит врач. - Углеводы представлены пищевыми волокнами, способствуют снижению уровня глюкозы в крови. Грибы обладают и противоопухолевым эффектом, который связан с наличием селена и витамина С, являются антиоксидантами. Противоопухолевая активность связана еще и с белками - лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии. Они есть ловушками для опухолевых клеток ".

Но многое зависит от места произрастания гриба. Участки, прилегающие к трассам - плохое место для сбора грибов. Грибы, как губка, впитывают все, что есть в почве. Если там есть токсины и тяжелые металлы, у вас будут проблемы. Грибы не рекомендованы лицам с болезнями желудочно-кишечного тракта в момент обострения (гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатиты), почечной и печеночной недостаточностью. Не стоит употреблять грибы сырыми - диетологи советуют их обжаривать без масла непродолжительное время.

За год шампиньоны, томаты, огурцы, перец и зелень подорожали от 10% до 38%. К началу апреля 2019-го шампиньоны стоили 56,1 грн/кг. В прошлом году - 46,1 грн/кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, сколько граммов грибов можно съесть за день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 42981
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 11 Просмотров: 21025
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
 1 Просмотров: 14050
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 13131
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 10917
Здоровье
Бессонница и головокружение - почему нельзя спать с домашними животными
Бессонница и головокружение - почему нельзя спать с домашними животными Просмотров: 207
Грудной ребенок спас мать от рака
Грудной ребенок спас мать от рака Просмотров: 144
Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу
Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу Просмотров: 576
Как через социальные сети понять, что у человека низкая самооценка
Как через социальные сети понять, что у человека низкая самооценка Просмотров: 1863
Как диабет и депрессия связаны с просмотром телевизора: объяснение от Супрун
Как диабет и депрессия связаны с просмотром телевизора: объяснение от Супрун Просмотров: 216
Больше всего комментируют
16
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
13
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
13
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
11
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
8
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
Голосов: 728
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua