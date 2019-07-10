Рассказали, сколько граммов грибов можно съесть за день

Грибы имеют полезные вещества. Фото: zhyvyaktyvno.org

За день не стоит съедать больше 150 граммов грибов.

Если придерживаться этой нормы, организм получит необходимое количество полезных веществ, содержащихся в грибах - пишет "Жіночий світ".

Эти вещества положительно сказываются на сердечно-сосудистой и нервной системе, производят противораковый эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой летний фрукт имеет наибольшую пользу

"Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также положительно влияют на кроветворение ", - говорит врач-диетолог Елена Ливанцова.

В грибах минимальное содержание жира и нет холестерина. Они являются продуктом растительного происхождения, поэтому грибы можно употреблять людям, страдающим ожирением.

"Еще грибы могут принести пользу людям с сахарным диабетом - говорит врач. - Углеводы представлены пищевыми волокнами, способствуют снижению уровня глюкозы в крови. Грибы обладают и противоопухолевым эффектом, который связан с наличием селена и витамина С, являются антиоксидантами. Противоопухолевая активность связана еще и с белками - лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии. Они есть ловушками для опухолевых клеток ".

Но многое зависит от места произрастания гриба. Участки, прилегающие к трассам - плохое место для сбора грибов. Грибы, как губка, впитывают все, что есть в почве. Если там есть токсины и тяжелые металлы, у вас будут проблемы. Грибы не рекомендованы лицам с болезнями желудочно-кишечного тракта в момент обострения (гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатиты), почечной и печеночной недостаточностью. Не стоит употреблять грибы сырыми - диетологи советуют их обжаривать без масла непродолжительное время.

За год шампиньоны, томаты, огурцы, перец и зелень подорожали от 10% до 38%. К началу апреля 2019-го шампиньоны стоили 56,1 грн/кг. В прошлом году - 46,1 грн/кг.