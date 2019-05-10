Зелень, грибы и чеснок: как изменилась стоимость продуктов за год

За год укроп и петрушка подорожали на 11% и 28% соответственно. Фото: vokrugsveta.ru

За год шампиньоны, томаты, огурцы, перец и зелень подорожали от 10% до 38%.

К началу апреля 2019-го шампиньоны стоили 56,1 грн/кг. В прошлом году - 46,1 грн/кг. Красные томаты выросли в цене с 52,1 грн/кг до 65,3 грн/кг. Розовые - с 70,9 грн/кг до 86,2 грн/кг, передает Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Тепличные огурцы за год подорожали на 10% - с 49,8 грн/кг до 54,7 грн/кг. Желтый болгарский перец добавил 8%. Килограмм стоит 100,1 грн.

Молодая капуста в апреле этого года стоила 44,2 грн/кг. В прошлом году - 32 грн. Чеснок вырос в цене с 63,8 грн/кг до 64,2 грн/кг. Петрушка - с 10,5 грн до 13,5 грн за 100 г.

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Укроп добавил 11%. Подорожал с 13,8 грн до 15,3 грн за 100 г.

"Инфляция в прошлом году составила 9,8%. По итогам трех месяцев 2019-го - 8,6%. В бюджет-2019 заложили инфляцию 6,3%. Нас ожидает высокая инфляция по итогам апреля, после чего она пойдет вниз. В июле-августе Украина, возможно, вновь будет иметь дефляцию, хотя и незначительную", - объясняет директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Овощи борщевого набора прошлогоднего урожая рекордно подорожали. Цены выросли, ведь в Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Фермеры не знают, что сеять, какая культура будет прибыльной, будет ли спрос на внешнем рынке.