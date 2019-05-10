Зелень, грибы и чеснок: как изменилась стоимость продуктов за год

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1341
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4223
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 963
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2448
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3258
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5607
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1890
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2052
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3303
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2997
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1269
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1386
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3213
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3330
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 567
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 11:12

Зелень, грибы и чеснок: как изменилась стоимость продуктов за год

  Комментировать
Зелень, грибы и чеснок: как изменилась стоимость продуктов за год
За год укроп и петрушка подорожали на 11% и 28% соответственно. Фото: vokrugsveta.ru

За год шампиньоны, томаты, огурцы, перец и зелень подорожали от 10% до 38%.

К началу апреля 2019-го шампиньоны стоили 56,1 грн/кг. В прошлом году - 46,1 грн/кг. Красные томаты выросли в цене с 52,1 грн/кг до 65,3 грн/кг. Розовые - с 70,9 грн/кг до 86,2 грн/кг, передает Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Тепличные огурцы за год подорожали на 10% - с 49,8 грн/кг до 54,7 грн/кг. Желтый болгарский перец добавил 8%. Килограмм стоит 100,1 грн.

Молодая капуста в апреле этого года стоила 44,2 грн/кг. В прошлом году - 32 грн. Чеснок вырос в цене с 63,8 грн/кг до 64,2 грн/кг. Петрушка - с 10,5 грн до 13,5 грн за 100 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ранняя капуста рекордно подешевела

Укроп добавил 11%. Подорожал с 13,8 грн до 15,3 грн за 100 г.

"Инфляция в прошлом году составила 9,8%. По итогам трех месяцев 2019-го - 8,6%. В бюджет-2019 заложили инфляцию 6,3%. Нас ожидает высокая инфляция по итогам апреля, после чего она пойдет вниз. В июле-августе Украина, возможно, вновь будет иметь дефляцию, хотя и незначительную", - объясняет директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Овощи борщевого набора прошлогоднего урожая рекордно подорожали. Цены выросли, ведь в Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Фермеры не знают, что сеять, какая культура будет прибыльной, будет ли спрос на внешнем рынке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зелень, грибы и чеснок: как изменилась стоимость продуктов за год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 3 Просмотров: 243997
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 133181
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 27724
Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Тина Кароль озадачила фанов новым фото Просмотров: 15553
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 13825
Экономика
Показали фото новой купюры с ошибкой
Показали фото новой купюры с ошибкой Просмотров: 603
Пенсии в Украине превышают 44 тыс. грн: кто на что наработал
Пенсии в Украине превышают 44 тыс. грн: кто на что наработал Просмотров: 954
Нацбанк установил самый низкий за 10 месяцев курс доллара
Нацбанк установил самый низкий за 10 месяцев курс доллара Просмотров: 729
У Зеленского предложили списать более 7 миллиардов гривен долгов
У Зеленского предложили списать более 7 миллиардов гривен долгов Просмотров: 3258
Владимир Зеленский обсудил с МВФ поддержку Украины
Владимир Зеленский обсудил с МВФ поддержку Украины Просмотров: 882
Больше всего комментируют
5
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 20335
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua