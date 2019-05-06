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Эксперт рассказал, как снизить цены на продукты

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Эксперт рассказал, как снизить цены на продукты
Лидером подорожания с начала 2019-го стал лук. Фото: Агробізнес сьогодні

Овощи борщевого набора прошлогоднего урожая рекордно подорожали. Цены выросли, ведь в Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Фермеры не знают, что сеять, какая культура будет прибыльной, будет ли спрос на внешнем рынке, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

С начала года лидером подорожания стал лук. Сейчас его опередила капуста. За первый квартал выросла на 95%, свидетельствуют данные Госстата.

"Производители лука последние 2 года имели большие урожаи, но низкий спрос на выращенную продукцию. Поэтому в 2018-м посеяли мало лука. Соответственно мало собрали. Позже оказалось, что и в странах ЕС был плохой урожай. Тогда украинские производители поспешили продать продукцию за границу. Таким образом, у нас не осталось собственных запасов и пришлось импортировать лук со всего мира. Приготовить борщ уже стоит на 50% дороже, чем в начале 2019-го. Сейчас даже ананасы стоят дешевле, чем овощи. Но борщ из них не сваришь" , - объясняет эксперт.

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По его словам, цены стабилизируются в начале июня. Тогда украинские фермеры соберут первый урожай. В августе капусту, лук будут продавать по 10 грн/кг. Позже овощи снова подорожают.

"Фермерам уже на январь каждого года необходимо знать, сколько в государстве какой-либо продукции. Тогда каждый будет понимать, что надо сеять и какие семена покупать. Тогда будем знать, сколько вырастили и потребили по итогам года. Надо усовершенствовать выплату аграрных дотации. Их сегодня получают самые большие агрохолдинги, а должны - малые и средние хозяйства. Также снизить налоги на продукты. В Украине НДС составляет 20%. в Польше - 5, в Германии - 7. Кроме того, увеличить до 150 наименований перечень продуктов, стоимость которых проверяют. Сейчас мониторят только 31", - объясняет Алексей Дорошенко.

В Украине лук продают от 30 грн/кг. Морковь и свекла стоит 29 грн/кг, капуста - 40 грн/кг, картофель - 14 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период лук продавали по 6 грн/кг. Морковь и свеклу - 12 и 10 грн/кг соответственно. За килограмм капусты просили 10 грн, картофеля - 8 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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