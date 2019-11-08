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Рассказали 5 ошибок ухода за зубами, которые все повторяют

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Рассказали 5 ошибок ухода за зубами, которые все повторяют
Зубная нить очищает промежутки между зубами и массирует десны Фото: festyy.com

Двукратная чистка зубов не является гарантией здоровой полости рта. Есть ряд ежедневных процедур, которые портят улыбку.

Люди не знают об их действие и дальше продолжают повторять.

1. Во время чистки зубов давить на зубную щетку. Часто это бывает при спешке.

При сильном нажатии на зубную щетку, ее щетинки изгибаются. Тогда уже не смогут удалять зубной налет.

2. Употребление мало продуктов с кальцием, фосфором и фтором. К ним относятся: рыба, бобовые, сыр, злаки, орехи, чечевица и др.

3. использованы только зубной щетки. Еще зубам нужна нить, ополаскиватель для полости рта и ирригатор - душ для полости рта. Направлена ​​струя воды, благодаря насадкам очищает язык, массирует десны, очищает зубы.

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4. Отказ чистки чувствительных десен. Они без присмотра могут легко воспламениться, кровоточить.

Для их укрепления, нужно аккуратными движениями массировать их с помощью зубной щетки или пальца. Есть твердую пищу и тщательно пережевывать.

Также очень полезным считается полоскания рта на ночь отварами коры дуба и шалфея.

5. Привыкание жевать на одной стороны. Это ведет к перегрузке зубов и они быстро начинают портиться. Кроме этого, сильно меняется работа челюстных суставов.

Стоит привыкнуть жевать равномерно на обе стороны.

Если есть бруснику, то в организме снизится холестерин, а в крови сахар.

В брусники содержатся полезные вещества - ресвератрол, кверцетин, кемферол, проантоцианидины, сообщили ученые из Университета Тампере в Финляндии.

В исследовании специалисты пришли к выводу, что брусника может влиять на организм более существенно, чем считалось ранее. В частности, ягода способствует уменьшению воспалительных процессов и стимулирует обмен веществ.

archidea.com.ua
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