Пять полезных блюд, которые не навредят фигуре

Для стройной фигуры необходимо придерживаться правильного питания и заниматься спортом. Фото depo.ua

Эксперты назвали продукты, которые можно есть и при этом не бояться набрать лишний вес.

Питание должно быть максимально сбалансированным, чтобы не принести лишнего веса, сообщает портал о здоровом образе жизни Care 2.

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1. Яблоко с арахисовым маслом. Разрежьте яблоко на дольки, а затем намажьте на них две чайные ложки натурального арахисового масла. Убедитесь, что в составе масла нет сахара, искусственных подсластителей и вредных жиров. Такой перекус обеспечит сытость в течение ночи, и вы не проснетесь от голода.

2. Морковь - идеальная ночная закуска, потому что это полезно, питательно и низкокалорийно. Разрежьте одну большую морковку на несколько небольших "палочек" или купите в супермаркете молодую морковь.

3. Попкорн. Если вы привыкли что-то жевать во время просмотра телевизора, пусть это будет попкорн, а не печенье. Попкорн содержит клетчатку, белки и углеводы. Главное - не посыпайте попкорн масляным, творожным или другим топингом, так вы сделаете закуску высококалорийной.

4. Банан с ореховой пастой. Вечернее употребление банана может помочь обуздать тягу к сладкому. Просто нанесите столовую ложку натурального орехового масла на дольки банана и наслаждайтесь. Отметим, что банан может помочь вам быстрее и крепче уснуть, поскольку он содержит магний, который улучшает качество сна.

5. Вишни. Обычные кислые вишни помогают чувствовать себя сытым и быстрее засыпать. Этот плод является хорошим источником мелатонина, гормона, который регулирует сон.

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