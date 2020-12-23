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Протезы заставляют отказаться от курения

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Протезы заставляют отказаться от курения
Протезы выравнивают зубной ряд. Фото: dentalbreeze.com.ua

После выпадения зубов, нельзя тянуть с установкой протеза. Люди привыкают жить без них, а это на самом деле вредит. Деформируется зубной ряд, и из-за постоянного жевательной нагрузки зубы смещаются в сторону отсутствует. В результате образуются щели между зубами.

Об этом рассказывает Константин Федорыч, столичный стоматолог-ортопед.

"Так появляются карманы, обнажаются корни, возникает подвижность зубов. Это серьезно осложняет протезирование и значительно увеличивает стоимость работ. Цена керамического моста из трех зубов и импланта с одиночной коронкой не сильно отличаются", - предупреждает врач.

Зубной имплантат - титановый стержень 5 мм в диаметре, который устанавливают на место вырванного зуба. Имплантация сохраняет соседние зубы, не надевая съемные протезы.

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Сначала следует сделать рентгеновский снимок и изготовить временную конструкцию из пластмассы. Затем заменить постоянной.

Чаще всего импланты делают из титана, у кого аллергия - это керамический титан. Чтобы было меньше травм, можно сделать лазерную операцию. Выделяется мало крови, поэтому уменьшается риск осложнений и ткани заживают быстрее.

После удаления зубов к установлению имплантов должно пройти 5 месяцев. За это время кость восстановится. Если сделать это раньше, имплант может не прижиться.

"Курение все портит. Вещества из табачного дыма вызывают сужение сосудов. Из-за плохого снабжения кислородом ткани вокруг имплантата повреждаются и возникает инфекция. Если человек откажется от сигарет и будет заботиться о гигиене, проблем с имплантаты не будет", - рассказывает врач.

Чтобы рана быстрее зажила, а кость приняла имплант, нужно соблюдать зубы чистить мягкой зубной щеткой и полоскать рот антибактериальным ополаскивателем.

Двукратная чистка зубов не является гарантией здоровой полости рта. Есть ряд ежедневных процедур, которые портят улыбку.

Люди не знают об их действие и дальше продолжают повторять.

Автор: Екатерина Романчук
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