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среда, 21 августа 2019 14:01

Продукты без вреда для фигуры: что можно есть после 18 вечера

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Продукты без вреда для фигуры: что можно есть после 18 вечера
Когда можно есть вечером. Фото: https://hochu.ua

Многие люди, которые следят за питанием, задаются вопросом: что есть вечером и можно ли ужинать после 18 часов.

Есть вечером не только можно, но и необходимо. Особенно если вы поздно ложитесь спать.

Если вы идете в постель около 22 часов, ужин в 18.00 - абсолютно допустимо. И если вы отправляетесь спать за полночь, то последний прием пищи должен быть в 21 часов.
Такой подход не нанесет вреда весу, если употреблять правильные продукты.

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1. Творог - идеальный продукт для последнего приема пищи. В его составе много кальция и 18% сыра составляет чистый белок. Надолго дает ощущение сытости. Можно добавлять фрукты, орехи, мед.

2. Мясо должно быть нежирным. Лучше всего приготовить грудку на гриле или на пару. Гарниром к мясу могут стать овощи (сырые, запеченные, в салате). Каши, макароны, картофель лучше оставить для обеда.

3. Рыба богата фосфором и белками. Этот продукт хорошо усваивается и быстро готовится.

4. Яйца или омлет с грибами, овощами, сыром - прекрасный вариант для ужина. Яйца богаты белком и надолго дают ощущение сытости.

5. Фрукты - неплохой вариант, если вы не чувствуете сильного голода. На ужин лучше подойдут ягоды, цитрусовые, яблоки. Бананы, персики и виноград лучше съесть утром.

Если после ужина снова захотелось что-то съесть - выпейте стакан кефира или закваски.

Украинский диетолог Светлана Фус учила подписчиков правильно определять размер порции. Простыми советами женщина поделилась в Instagram.

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