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воскресенье, 22 июля 2018 12:01

Прерванный секс вызывает у мужчин опасную болезнь

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Прерванный секс вызывает у мужчин опасную болезнь
Импотенция возникает от прерванного полового акта Фото: pda.pravda.if.ua

Прерванный половой акт используют как метод защиты от беременности. Однако такой способ контрацепции вредит здоровью мужчин, вызывая простатит и импотенцию.

Об этом рассказал уролог Дмитрий Щербак.

Это приводит воспалительный процесс и сексуальные расстройства. Человек не может расслабиться и возникает застой секрета в половых органах и в предстательной железе. Это грозит ускоренной эякуляцией и нарушенной эрекцией. При длительном застое у мужчины может возникнуть простатит или воспаление ткани предстательной железы.

За злоупотребления прерванным половым актом у мужчины может появиться эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция или даже импотенция.

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Однако слишком частый секс - 2 или 3 раза в день - могут стать причиной оргазмов при отсутствии секрета. А это также повышает риск развития воспаления в простате.

В одной капли спермы содержится более миллиона сперматозоидов. Поэтому, чтобы стать отцом, достаточно одного неосторожного движения.

likar.info
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