Поздний ужин: 5 продуктов для ночного перекуса

Ночной перекус не вредит фигуре из миндаля и спаржи Фото: TutKnow.ru

Миндалем, индейкой и спаржой можно смело перекусывать ночью без опасений навредить фигуре. Это еще далеко не весь список.

О нем пишет Мedikforum.

Миндаль богат ценных витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами. Жирные компоненты миндаля не откладываются в жировые депо человеческого тела.

Мясо индейки легко усваивается и содержит аминокислоту L-триптофан, которая участвует в синтезе серотонина. То есть "гормон счастья" и помогает при проблемах с ночным сном.

Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Также для ночных перекусов можно использовать хумус. В этом блюде на основе пюре из нута форуме компонентов, повышающих холестерин, но зато много ценного растительного белка.

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Греческий йогурт или обычный кефир обеспечивает хорошую работу кишечника и поэтому тоже входят в список продуктов, которые можно есть ночью, не боясь поправиться.

Авокадо содержит растворимые волокна, которые стимулируют работу печени, улучшают пищеварение и помогают контролировать уровень холестерина. Диетологи рекомендуют не употреблять за один раз сразу большой плод, достаточно и половины.

В Великобритании ученые доказали, что от простуды лучше есть шоколад, чем пить лекарства. В сладостях с какао находится вещество, помогающее избавиться от кашля. Исследователи представили препарат для устранения кашля. Секретным ингредиентом является теобромин, содержащийся в плодах какао и в шоколаде из них.