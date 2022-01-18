Повышение зарплат медикам: Минздрав объяснил, кому и сколько

Решение о повышении зарплат медикам правительство приняло в январе. Фото: Facebook.com/moz.ukr

Январское постановление Кабинета министров о повышении зарплаты медикам касается всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Не менее 13 500 грн зарплаты будут выплачивать медицинским сестрам, получившим необходимое образование.

Не менее 20 тысяч установили для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к меддеятельности в учреждениях здравоохранения.

Указанные уровни зарплат являются базовыми.

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"Больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Поэтому достойное финансовое обеспечение медперсонала зависит напрямую от руководителя заведения, которое решает куда и как тратятся деньги больницы", - заявил Минздрав.

С марта введут индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. Медработникам будут за это доплачивать. О том, что 13,5 тыс. грн. будут минимальной зарплатой для медиков, заявлял президент Владимир Зеленский.