Повышение зарплат медикам: Минздрав объяснил, кому и сколько

Январское постановление Кабинета министров о повышении зарплаты медикам касается всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Не менее 13 500 грн зарплаты будут выплачивать медицинским сестрам, получившим необходимое образование.
Не менее 20 тысяч установили для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к меддеятельности в учреждениях здравоохранения.
Указанные уровни зарплат являются базовыми.
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"Больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению.
Поэтому достойное финансовое обеспечение медперсонала зависит напрямую от руководителя заведения, которое решает куда и как тратятся деньги больницы", - заявил Минздрав.
С марта введут индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. Медработникам будут за это доплачивать.
О том, что 13,5 тыс. грн. будут минимальной зарплатой для медиков, заявлял президент Владимир Зеленский.
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