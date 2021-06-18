Медикам повысят зарплаты - Зеленский озвучил цифры

Президент сказал, что правительство начинает процесс подготовки бюджета на следующий год. Фото: @NationalBankOfUkraine

Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат для медицинских работников. Об этом он заявил в пятницу на торжествах по случаю Дня медицинского работника.

"Подписанный мной важный указ. Он имеет достаточно сложное название, но очень простую суть.

Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда. Не менее 13 с половиной тысяч гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривен для врачебного состава", - заявил он.

"Совместно с правительством и парламентом мы сделаем все, чтобы эти суммы были не только на бумаге, чтобы общий бюджет здравоохранения рос. А соответственно росли тарифы программ медицинских гарантий. Чтобы врачи могли отстоять право на достойную оплату перед работодателем.

Чтобы коллективные договоры устанавливали справедливую формулу выплат, а профсоюзы защищали наиболее незащищенных медицинских работников", - сказал Зеленский.

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Президент заявил, что правительство начинает процесс подготовки бюджета на следующий год.

"И я ожидаю, что он станет четким сигналом о восстановлении престижа и важной роли медиков в украинском обществе.

Очень прошу правительство учесть эти размеры при расчете тарифов медицинских гарантий и формирования бюджетов ведомственных медицинских учреждений.

Также призываю местные власти, как владельцев медучреждений, обеспечить справедливое распределение средств и не допустить ситуаций, когда руководитель больницы получает 100 тысяч гривен в месяц, а врачи, медсестры - шесть", - заявил Зеленский.

Средняя заработная плата в Украине в апреле составила 13 543 грн. По сравнению с апрелем прошлого года размер вырос на 29,8%, сообщало Министерство экономики.