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четверг, 13 января 2022 11:08

Медикам начнут доплачивать за вакцинацию: подробности

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Медикам начнут доплачивать за вакцинацию: подробности
С 1 января медики в Украине получают повышенные зарплаты. Фото: Reuters

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Медработникам за это будут доплачивать, сообщил 13 января министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Национальная служба здоровья с 1 марта 2022 года будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами против коронавируса. А с 1 июня - уровень вакцинации детей до шести лет согласно календарю прививок", - говорится в сообщении.

При достижении целевых значений один раз в квартал будут осуществлять доплату к ставке.

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С 1 января медики в Украине получают повышенные зарплаты. Врачи зарабатывают не менее 20 тыс. грн в месяц.

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса. Вакцинировали 102 580 украинцев. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую - 53 342. Дополнительную - 749 человек. Бустерную - 15 037.

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Дата
13
января

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