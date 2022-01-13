За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели более 10 тыс. человек

Ситуация с коронавирусом в Украине 12 января / Минздрав

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса.

Вакцинировали 102 580 украинцев. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую – 53 342. Дополнительную – 749 человек. Бустерную – 15 037 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировали 1676 украинцев. 191 человек скончался.

За период пандемии в Украине заболели более 3,7 млн. человек. Умерло 97 928 украинцев.

С начала вакцинации привили более 14,9 млн украинцев. Из них две дозы получили более 14,1 млн., дополнительную дозу – более 8 тыс., бустерную – более 56 тыс. Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса.

За предыдущие сутки 12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев в США – 814 тыс., Франции – 361 тыс., Индии – 247 тыс., Италии – 196 тыс. Таковы данные сайта Worldometers.