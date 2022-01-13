За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели более 10 тыс. человек

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 2241
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 495
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2079
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3312
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 873
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1557
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 711
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2997
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 31932
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 225
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 459
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 333
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 621
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 09:11

За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели более 10 тыс. человек

  Комментировать
За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели более 10 тыс. человек
Ситуация с коронавирусом в Украине 12 января / Минздрав

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса.

Вакцинировали 102 580 украинцев. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую – 53 342. Дополнительную – 749 человек. Бустерную – 15 037 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через пять минут на свежем воздухе Covid-19 теряет 90% способности инфицировать. - ученые

Также за минувшие сутки госпитализировали 1676 украинцев. 191 человек скончался.

За период пандемии в Украине заболели более 3,7 млн. человек. Умерло 97 928 украинцев.

С начала вакцинации привили более 14,9 млн украинцев. Из них две дозы получили более 14,1 млн., дополнительную дозу – более 8 тыс., бустерную – более 56 тыс. Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса.

За предыдущие сутки 12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев в США – 814 тыс., Франции – 361 тыс., Индии – 247 тыс., Италии – 196 тыс. Таковы данные сайта Worldometers.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели более 10 тыс. человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 Просмотров: 15868
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился 1 Просмотров: 15750
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше Просмотров: 12492
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 2 Просмотров: 12483
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 9396
Здоровье
В Украине обновили карантинные зоны: оранжевая расширилась
В Украине обновили карантинные зоны: оранжевая расширилась Просмотров: 54
В мире за сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса
В мире за сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса Просмотров: 468
С невакцинированных будут взимать дополнительный налог
С невакцинированных будут взимать дополнительный налог Просмотров: 657
В Канаде вводят налог для невакцинированных
В Канаде вводят налог для невакцинированных Просмотров: 162
Минздрав объяснило, как не спутать туберкулез с коронавирусом
Минздрав объяснило, как не спутать туберкулез с коронавирусом Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Как купить квартиру в Киеве
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
4
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
2
Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий
2
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
Голосов: 302
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть