В Украине обновили карантинные зоны: оранжевая расширилась

Три области находятся в оранжевой зоне эпиднебезопасности. Фото: pixabay.com

Ивано-Франковская область также перешла в оранжевую зону карантина. По состоянию на 12 января коэффициент выявленных случаев Covid там - 22,1%, что более чем на 2% выше нормы.

Также в оранжевой зоне остаются Сумская и Харьковская области, свидетельствуют данные Минздрава.

Коэффициент выявления случаев инфицирования в Сумской области и динамика уровня госпитализаций в Харьковской области все еще не соответствуют норме.

Остальные области находятся в желтой зоне карантина.

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Covid-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Их важно уметь отличать, ведь оба недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека. По каким симптомам это можно делать – читайте по ссылке.