Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Ежегодно 10 сентября отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств.

Дату ввели, чтобы повысить осознание того, что умышленного причинения собственной смерти можно избежать.

Автор: Фото:Kat Jayne from Pexels Украина относится к странам со средним уровнем самоубийств 16,8 на 100 тысяч населения.

По данным ВОЗ, в III-м тысячелетии от суицидов гибнет больше людей, чем за все войны и насильственные убийства вместе взятые. Суициды составляют почти половину всех случаев насильственной смерти в мире.

Люди, которые выбирают такой путь, имеют психологические расстройства. Страдают от душевной боли и находятся в состоянии стресса, депрессии, испытывают невозможность справиться со своими проблемами и смотрят в будущее без надежды. Через некоторое время перед совершением самоубийства, как правило, меняют поведение и ведут себя странно:

- наблюдается отсутствие планов на будущее и частые размышления о смерти;

- человеку скучно в привычном окружении, что приводит к разрыву контактов, изоляции от друзей и семьи;

- отмечаются внезапные приступы гнева, часто - из-за пустяков;

- при выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие, становится скучно, снижается результативность;

- появляются жалобы на соматическое недомогание: боли в животе, человек чувствует постоянную усталость, частую сонливость, теряется аппетит или наоборот появляется чувство постоянного голода;

- пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;

- привлечение к алкоголю или наркотикам.

В наибольшей зоне риска больные психическими расстройствами, а также алкоголики, наркоманы, люди с расстройствами личности, неизлечимо больные, пережившие тяжелую утрату в детстве, безработные, недавние пенсионеры, одиночки.

По статистическим данным ВОЗ, количество суицидов почти равно нулю в Египте, на Гаити и Ямайке. Чуть больше - в Азербайджане, Армении, Грузии, Греции, Италии, Израиле, Великобритании, Узбекистане, Швейцарии, Киргизии, Германии.

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Больше всего самоубийств совершают в Республике Корея, Шри-Ланке, Литве, Мозамбик, Непале, Танзании, Казахстане, Индии, Латвии, Китае, Словении. Одним из основных факторов риска в Европе и Северной Америке считают психические расстройства, в азиатских - импульсивность.

В 2015 году Япония имела один из самых высоких показателей самоубийств в мире. Впрочем, после введения мер, цифры снизились, отмечает Всемирная организация здравоохранения.

Украина относится к странам со средним уровнем самоубийств 16,8 на 100 тысяч населения.

Ранее самые высокие показатели самоубийств наблюдались среди пожилых мужчин. Сейчас в трети стран мира к группе высокого риска относят людей от 15 до 44 лет. Второй идет возрастная категория 10-24.

В профилактике депрессий у подростков важную роль играет семья. Надо объяснять, что выход есть всегда. Даже тогда, когда его не видишь. Кроме того, родителям следует интересоваться жизнью ребенка, обсуждать моменты, которые волнуют, больше проводить времени вместе, заниматься спортом и обеспечить полноценное питание. Если решить проблему самостоятельно не удается - следует обратиться к психологу.

Актер сериала "Санта-Барбара" 61-летний Питер Ликасси не справился с длительной депрессией и 27 августа покончил с собой.