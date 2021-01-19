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вторник, 19 января 2021 17:07

Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19

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По состоянию на 18 января на стационарном лечении находятся 14 745 пациентов c Coviid-19. Треть - в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Количество тяжелобольных растет, потому что во время новогодних праздников люди реже обращались к врачам при возникновении первых симптомов.

Об осложнениях, которые возникают после Covid-19 Gazeta.ua рассказал Тарас Жиравецкий, советник львовского городского головы по медицинским вопросам.

Автор: предоставлено Тарасом Жиравецким.
  "У части пациентов осложнений невозможно предотвратить, но их можно контролировать", - говорит Тарас Жиравецкий.
"У части пациентов осложнений невозможно предотвратить, но их можно контролировать", - говорит Тарас Жиравецкий.

Какие системы и органы вирус поражает чаще всего?

Прежде всего - центральную нервную систему. Человек теряет обоняние, вкус, возникает бессонница, головная боль. Часто страдает печень. Ее недостаточность провоцирует соответствующие болезни. Вирус поражает также желудочно-кишечный тракт. У больных возникает диарея, обостряются хронические болезни кишечника. Бьет и по кроветворной системе. Могут образовываться тромбы.

Коронавирус вредит сердцу. У больных возникает аритмия, у пожилых пациентов поражаются сосуды сердца, возрастают риски инфаркта и инсульта.

Вредит также почкам. Соответствующие недуга имеет небольшое количество зараженных, но бывали случаи, что почки отказывали. Больше всего вирус поражает легкие. Может возникнуть цитокиновый шторм (реакция иммунной системы, когда организм так сильно борется с инфекцией, что уничтожает себя - ГПУ). Из-за этого может возникнуть поражения легочной ткани уже после того, как человек выздоровел.

Какое поражение легких опасно?

Процент поражения не всегда сопоставим с тяжестью течения. У некоторых пациентов повреждены 5-10 процентов легких, а состояние организма - катастрофическое. А есть такие, которые с поврежденными 50 процентами органа занимаются спортом. Чем больше доля легких повреждена, тем выше риски иметь осложнения и сопутствующие болезни. Особенно, если у больного имеется высокая температура и падает уровень кислорода в крови. Изменения в легких продолжаются до трех месяцев. Астматики и аллергики имеют больше поражение.

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Кому больше всего угрожают осложнения?

Людям с хроническими недугами. Это больные с сердечно-сосудистыми недугами, сахарным диабетом, атеросклерозом, избыточным весом. У них может развиться нетипичная реакция. В остальных вероятность осложнений ниже.

Как предотвратить осложнения?

У части пациентов осложнений невозможно предотвратить. Но можно контролировать. Важно учитывать состояние пациента на шестой-седьмой день заболевания, когда организм пытается преодолеть вирус самостоятельно. Но он истощен, есть угроза бактериальной инфекции. Поэтому делают общий анализ крови, печеночные и почечные пробы. Оценивают температуру и насыщение крови кислородом, проверяют общее состояние.

Основная задача семейного врача - сделать так, чтобы пациент не получил осложнений.

Если возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой, пациента направляют к кардиологу. Он симптоматично лечит больного. При болезнях желудочно-кишечного тракта назначает симптоматические препараты для улучшения работы пищеварительной системы.

Какие обследования нужно проходить после выздоровления?

Больным делают общий анализ крови и биохимический, включающий печеночные, почечные пробы. У людей с сахарным диабетом проверяют уровень глюкозы. Часто пациентам после стационарного лечения рекомендуют делать реактивный протеин в динамике. Так следят, не растет Д-димера, чтобы при необходимости контролировать антикоагулянтую терапию. Если есть осложнения в какой-то конкретной системе, пациенты обращаются к узкому специалисту.

Тем, кто переболел бессимптомно, желательно также сдать анализы. Если результаты нормальные, то раз в полгода-год следует профилактически обследоваться.

Иногда после коронавируса возникает нарушение психики. Таким больным следует обращаться к невропатологам и психиатрам.

Сколько времени организм восстанавливается после коронавируса?

Зависит от сложности течения болезни и индивидуальных особенностей организма. При реабилитации главное не делать физических нагрузок. Должно быть полезное питание и отдых. Организм нуждается в покое. Легким надо дать возможность восстановиться. На это потребуется минимум месяц. У кого были сильные поражения - два-три.

Когда закончится эпидемия?

Коронавирус, вероятно исчезнет в 2022 году. Сравнивал с пандемией испанского гриппа, которая продолжалась в Европе с 1918-го по 1920 годы. Тогда были три волны. Во время первой переболели 10 процентов населения, второй - 40, третьей - 25-30 процентов. Пандемия коронавируса похожа. В декабре мы прошли пик второй волны, сейчас идет спад. Весной и летом тоже будем иметь спад, а осенью начнется третья волна. Если сделают массовую вакцинацию, то количество больных будет невелика.

Каждый 8-й Covid-пациент умирает в течение 140 дней. Каждый 3-й больной повторно оказывается в больнице с последующими осложнениями в течение 5 месяцев.

Автор: Влада Москвитис
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