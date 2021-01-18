Каждый 8-й пациент умирает от осложнений Covid-19 в течение 140 дней

В Англии госпитализируют пациента с Covid-19 каждые 30 секунд. Фото: pixabay.com

Каждый 8-й Covid-пациент умирает в течение 140 дней.

Каждый 3-й больной повторно оказывается в больнице с последующими осложнениями в течение 5-ти месяцев, сообщили исследователи из Лестерского университета Великобритании, пишет Daily Mail.

"Мы не знаем, произошло это потому, что коронавирус уничтожил бета-клетки, которые производят инсулин, и вы заболели диабетом І типа, или же он вызывает резистентность к инсулину, и у вас развивается тип II, но мы видим эти новые диагнозы", – отметил автор исследования, профессор кафедры диабета и сосудистой медицины в университете Камлеш Кхунти.

Глава Национальной службы здравоохранения Саймон Стивенс сказал, что в Англии каждые 30 секунд госпитализируют пациента с Covid-19.

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Даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме могут наблюдаться долговременные последствия заболевания. Коронавирус вызвал старение мозга некоторых пациентов примерно на 10 лет. Пациенты часто сообщают о частичной потере памяти в течение месяцев после выздоровления. Существует минимум 10 признаков того, что человек бессимптомно переболел Covid-19.