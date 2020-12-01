Пол влияет на уровень смертности от Covid-19. Кто тяжелее переносит болезнь

Быстрое восстановление легочной ткани у женщин может уменьшить восприимчивость к вторичной бактериальной инфекции Фото: pixabay.com

Тяжелые симптомы Covid-19 и смертность чаще наблюдаются именно у мужчин. Это свидетельствует о способности половых стероидов играть защитную роль организма.

У инфицированных легкой формой коронавируса мышей смертность особей мужского пола составляла 90% и всего 20% - у женского, говорится в результатах американского исследования, опубликованного в журнале CellPress.

При более тяжелой форме Covid-19 все самцы погибли за 5 дней, тогда как половина самок выжили.

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Женские репродуктивные стероиды: эстрогены, прогестерон и его метаболит аллопрегнанолон стимулируют выработку антител и способствуют восстановлению дыхательных эпителиальных клеток, а следовательно могут защищать от симптомов. Интересно, что во время менопаузы женщины имеют больший риск развития заболевания. Именно поэтому мужчины и женщины старшего возраста, как правило, менее защищены эстрогенами.

В исследовании также сказано, что у женщин более быстрое восстановление легочной ткани может уменьшить восприимчивость к вторичной бактериальной инфекции, которая является основной причиной смертности после заражения вирусом гриппа.

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Коронавирус способен попадать в мозг человека после вдыхания его носом. Это первое известное доказательство того, что Covid-19 может инфицировать нейроны мозга через слизистую. Немецкие ученые провели вскрытие 33 пациентов, которые умерли от Covid-19, исследовав слизь в задней части носоглотки, а также образцы тканей мозга.