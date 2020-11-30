Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС

В корне неверный тезис о том, что якобы при повышенной температуре организм лучше борется с вирусами. Фото: pixabay.com

Необходимо понижать повышенную температуру тела любого значения.

Об этом заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Брыль, пишет obozrevatel.

"До сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру. Лет 80 назад это считалось правдой. Но пока нет ни одного научного доказательства этой теории. Температуру 37ºС надо сразу понижать", – подчеркнул он.

В корне неверный тезис о том, что якобы при повышенной температуре организм лучше борется с вирусами. Бриль пояснил, что в горячку организм запускает множество ненужных компенсаторных процессов, например, сужение просвета кровеносных сосудов.

По словам врача, утверждения, что повышенную температуру следует терпеть, чтобы организм быстрее справился с болезнью, "абсолютно безграмотны".

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