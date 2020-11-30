Covid-19: Украина на 29-м месте по уровню смертности в Европе

Уровень смертности составляет 280 человек на 1 млн человек. Фото: pixabay.com

Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от Covid-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уровень смертности составляет 280 на миллион человек. Например, в Польше - 450, Франции - 801, Великобритании - 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, медсестер и санитарок", - сказал Степанов.

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Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах.