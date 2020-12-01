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вторник, 01 декабря 2020 07:26

Поражает главнейший орган: ученые сделали шокирующее исследование по Covid-19

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Поражает главнейший орган: ученые сделали шокирующее исследование по Covid-19
Наличие вируса в нервных клетках слизистой объясняет неврологические симптомы. Фото: pixabay.com

Коронавирус способен попадать в мозг человека после вдыхания его носом. Это первое известное доказательство того, что Covid-19 может инфицировать нейроны мозга через слизистую.

Немецкие ученые провели вскрытие 33 пациентов, которые умерли от Covid-19, исследовав слизь в задней части носоглотки, а также образцы тканей мозга, пишет Dailymail.

"Данные свидетельствуют, что вирус перемещается от одной нервной клетки к другой, чтобы добраться до мозга. Однако, вполне вероятно, что вирус также транспортируется по кровеносным сосудам, поскольку доказательства вируса также были найдены в стенках сосудов головного мозга", - объясняет доктор Хелена Радбрух, одна из ученых, работавших над исследованием.

В большем количестве генетический материал коронавирус присутствует не только в слизи носовой полости, но и в головном мозге. Доктор Фрэнк Геппнер заявил, что попадая внутрь слизистой, вирус использует нейроанатомические связи, для достижения мозга. Однако, как именно вирус попадает в мозг до сих пор неизвестно, для понимания ситуации необходимы дальнейшие исследования. Наличие вируса в нервных клетках слизистой объясняет неврологические симптомы, обнаруженные у пациентов, такие как потеря обоняния или вкуса.

Способность инфицировать мозг не уникальна среди вирусов, поскольку герпес, грипп и бешенство, как известно, достигают мозга определенными путями.

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Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от Covid-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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