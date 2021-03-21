Показали самую опасную вещь, которой можно подавиться

Батарейки вынимают сразу, потому что токсичные и начинает болеть желудок. Фото: theuk.one

Дети могут подавиться разными предметами. Самые опасные - батарейки. Они токсичны и разлагаются в желудке. От этого возникает боль, а родители думают, что дети съели что-то не то.

Батарейки трудно ухватить. Они обтекаемой формы и покрываются слизью.

Об этом предупреждает Максим Гордейчук, столичный торакальный хирург.

"Оставлять батарейки опасно. ЖКТ ребенка работает медленно, поэтому не сразу выводит инородное тело из желудка в прямую кишку. За несколько часов кислоты батарейки разлагаются от желудочного сока и обжигают слизистую оболочку. Также опасная находка - магнит. Особенно несколько сразу. Они привлекаются и закрывают отверстия в кишечных стенках. От этого может начаться перитонит", - отмечает врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики рассказали о "побочные эффекты" частого употребления меда

Также дети могут подавится семенами граната и зернышками тыквы, игрушками, деталями от сережек или наручных часов и монетами. На рентгене металлические предметы будут заметны, а пластик, тонкие кости, семена - нет.

Нельзя позволять есть во время игры, бега или прыжков.

Не в каждой больнице могут вынуть инородное тело из дыхательных путей. Только там, где есть торакальный хирург. Он цапками вытягивает инородное тело через горло. Когда не получается достать - вырезает, потому что пациент может задохнуться.

Ребенок должен знать несколько простых правил, которые помогут ей быстро среагировать в экстренной ситуации. Стоит ли объяснять правила поведения в чрезвычайных ситуациях как можно раньше.