Показали, как нельзя наносить макияж

 
Ексклюзивы
1/5
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 639
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 513
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1557
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1206
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4131
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 972
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3996
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 783
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3645
Фото
Все фото
9
5
7
6
3
Аппетитные формы: 45-летняя фитнес-тренер выглядит сексуальней 20-летних девушек
Аппетитные формы: 45-летняя фитнес-тренер выглядит сексуальней 20-летних девушек
Голливудские красавицы рассказали, как борются с лишними килограммами
Голливудские красавицы рассказали, как борются с лишними килограммами
Рак - не приговор: как женщинам перестать стесняться себя
Рак - не приговор: как женщинам перестать стесняться себя
Пьет эликсир молодости: 112-летняя женщина рассказала секрет долголетия
Пьет эликсир молодости: 112-летняя женщина рассказала секрет долголетия
Женщина 66 лет прожила с иглами в животе
Женщина 66 лет прожила с иглами в животе
Видео
Все видео
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины:
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины:
В июне зарплата была 6 тыс. грн, в июле - 13 800: Гройсман показал улучшение у врачей
В июне зарплата была 6 тыс. грн, в июле - 13 800: Гройсман показал улучшение у врачей
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2403
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 711
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3645
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2826
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
1 Просмотров: 729
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
воскресенье, 14 октября 2018 05:28

Показали, как нельзя наносить макияж

  Комментировать
Показали, как нельзя наносить макияж
Показали, как нельзя наносить макияж

Чтобы кожа лица оставалась в хорошем состоянии, нужно правильно смывать макияж: не тереть глаза, не использовать много скраба, пользоваться тоником и консультироваться с косметологами о сомнительных средства.

Смывая макияж с глаз, не стоит тереть глаза. Этим травмируются ресницы и кожа. Возьмите эффективное средство для смыву и мягкими движениями стирайте косметику.
Не используйте средствами 2 в 1. Они вредят здоровью. Нужны отдельные продукты.
Наносите тоник. Он увлажняет и освежает.

Скраб давать эффект, если его наносить раз в неделю. Частое использование может пересушить лицо, советует edinstvennaya.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Француженки поделились секретом своей стройности

Нужно интересоваться составом косметики и консультироваться с врачом. Если там есть парабены и сульфаты - результата здоровой кожи не будет.

Клеопатра сохранила свою молодость благодаря молочным ваннам и добавлением в шампунь молочных желтков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как нельзя наносить макияж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 48117
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 43114
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 Просмотров: 18270
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 4 Просмотров: 15012
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
 Просмотров: 13284
Здоровье
Супрун рассказала, как правильно есть яйца
Супрун рассказала, как правильно есть яйца Просмотров: 1017
Рассказали новые секреты ухода за волосами
Рассказали новые секреты ухода за волосами Просмотров: 468
После приема популярных контрацептивов девушку парализовало
После приема популярных контрацептивов девушку парализовало Просмотров: 657
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
 Просмотров: 531
Определили идеальное время для растяжки тела, который многих удивляет
Определили идеальное время для растяжки тела, который многих удивляет Просмотров: 792
Больше всего комментируют
9
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
4
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Голосов: 954
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua