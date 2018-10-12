Показали, как нельзя наносить макияж

Чтобы кожа лица оставалась в хорошем состоянии, нужно правильно смывать макияж: не тереть глаза, не использовать много скраба, пользоваться тоником и консультироваться с косметологами о сомнительных средства.

Смывая макияж с глаз, не стоит тереть глаза. Этим травмируются ресницы и кожа. Возьмите эффективное средство для смыву и мягкими движениями стирайте косметику.

Не используйте средствами 2 в 1. Они вредят здоровью. Нужны отдельные продукты.

Наносите тоник. Он увлажняет и освежает.

Скраб давать эффект, если его наносить раз в неделю. Частое использование может пересушить лицо, советует edinstvennaya.ua.

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Нужно интересоваться составом косметики и консультироваться с врачом. Если там есть парабены и сульфаты - результата здоровой кожи не будет.

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