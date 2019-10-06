Почему не стоит носить каблуки

Иногда красиво - не значит полезно

Нельзя носить обувь на каблуках до 18 лет и людям с плоскостопием.

Если носить часто каблуки, есть большая вероятность подвернуть ногу или получить травму голеностопного сустава.

Может развиваться поперечное плоскостопие.

Возможно, когда часто стоит нога такой позе - может быть неудобно ходить без каблуков.

Женщин, которые регулярно носят каблуки, боли в спине и коленях беспокоят чаще.

Нельзя носить детям подбор выше 4 см. Беременным тоже не рекомендуется носить такую ​​обувь, рассказывает tsn.ua.

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Обувь на танкетке считается более безопасным, ведь нагрузка идет не только на основания пальцев, но и делится на стопы.

Обувь типа балеток также носить нежелательно, должен быть хотя бы небольшой супинатор.

Каблуки придумали еще в XVI веке для различных целей: чтобы не обжечь ноги о горячий пол в бане, не утонуть по щиколотку в грязи, зафиксировать ногу в стремени для комфортной езды на лошади и так далее.