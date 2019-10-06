Почему не стоит носить каблуки

Нельзя носить обувь на каблуках до 18 лет и людям с плоскостопием.
Если носить часто каблуки, есть большая вероятность подвернуть ногу или получить травму голеностопного сустава.
Может развиваться поперечное плоскостопие.
Возможно, когда часто стоит нога такой позе - может быть неудобно ходить без каблуков.
Женщин, которые регулярно носят каблуки, боли в спине и коленях беспокоят чаще.
Нельзя носить детям подбор выше 4 см. Беременным тоже не рекомендуется носить такую обувь, рассказывает tsn.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не набрать лишний вес
Обувь на танкетке считается более безопасным, ведь нагрузка идет не только на основания пальцев, но и делится на стопы.
Обувь типа балеток также носить нежелательно, должен быть хотя бы небольшой супинатор.
Каблуки придумали еще в XVI веке для различных целей: чтобы не обжечь ноги о горячий пол в бане, не утонуть по щиколотку в грязи, зафиксировать ногу в стремени для комфортной езды на лошади и так далее.
Комментарии