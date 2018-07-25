Почему летом трудно похудеть - объяснение эксперта

Похудеть летом не так просто, как кажется, говорит эксперт. Фото. ukraine-live.com

Каждая женщина мечтает о стройной фигуре. Но летом не всегда удается худеть. Наоборот, часто вес только увеличивается.

Почему летом трудно похудеть, объясняет эксперт по питанию Ирина Лизун в журнале "Домашний очаг".

"Лето - время отдыха в больших компаний. А это вкусный шашлык, алкоголь и пиво. От них жир растет еще быстрее, чем от жирной пищи", - рассказала Лизун

Кроме того, следует быть осторожным с мороженым. Например, 100-граммовая порция мороженого содержит 200 калорий. Поэтому необходимо скорректировать свое питание, чтобы оно не провоцировало образование жира.

К тому же, большая часть энергии, которую человек во время холода тратит на согревание, в летнюю жару не расходуется.

Ирина Лизун дает несколько советов, чтобы убрать лишний вес летом.

Во-первых, как можно больше гулять на свежем воздухе и вести активный образ жизни. Также в рационе должны преобладать сезонные овощи и фрукты, белок и много воды.

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Летом экспресс диеты популярны как никогда. Могут быть кефирными, салатными или фруктово-овощными. Многие на них садится, чтобы эффектно выглядеть в отпуске или комфортно чувствовать себя в открытой одежде. Ведь именно так можно за несколько дней избавиться от лишних килограммов.