Почему быть благодарным полезно для здоровья: 5 причин

Чувство благодарности

Чувство благодарности может положительно влиять на здоровье.

Ученые называют несколько причин, которые это подтверждают, сообщает www.thehealthy.com.

Так почему же благодарность полезна для здоровья?

Улучшение сна

Ученые университета МакЮена в Альберте, Канада, провели исследование и выяснили, что студенты, которые страдали от тревоги, начали спать лучше. Это происходило в те дни, когда они перед сном писали список вещей, за которые благодарны. По мнению ученых, это помогало снять напряжение.

Повышение силы воли

Исследователи Гарвардского университета, что в Массачусетсе, США, и другие ученые провели тест на силу воли: участники имели возможность получить $ 54 сразу или $80 через 30 дней. При принятии решения им дали задание написать о временах, когда они чувствовали себя благодарными, счастливыми или просто чувствовали себя нормально. Кто описал опыт, связанный с благодарностью, чаще соглашался отложить момент получения вознаграждения.

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Снижение уровня стресса

Научный журналист Джованни Алессио утверждает, что чувство благодарности может снизить уровень стресса и тревоги, а также активизировать те участки мозга, которые выделяют серотонин и дофамин.

Новые дружеские отношения

Научный журнал "Эмоция" в 2015 году опубликовал исследование, в котором говорится о том, что слова благодарности помогут завязать долгосрочные отношения с людьми.

Снижение боли

Согласно исследованию Роберта Эммонса из Калифорнийского университета, США, и профессора Дэвиса, который изучает благодарность, люди, которые ее практикуют, реже жалеются на симптомы болезней и боль.

В Великобритании создали гаджет, который поможет бороться с депрессией. Устройство способно уменьшать ее симптомы.