Почему быть благодарным полезно для здоровья: 5 причин

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 1287
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3375
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2773
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1170
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 918
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3375
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6651
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2997
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 297
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
воскресенье, 01 декабря 2019 02:24

Почему быть благодарным полезно для здоровья: 5 причин

  Комментировать
Почему быть благодарным полезно для здоровья: 5 причин
Чувство благодарности

Чувство благодарности может положительно влиять на здоровье.

Ученые называют несколько причин, которые это подтверждают, сообщает www.thehealthy.com.

Так почему же благодарность полезна для здоровья?

Улучшение сна
Ученые университета МакЮена в Альберте, Канада, провели исследование и выяснили, что студенты, которые страдали от тревоги, начали спать лучше. Это происходило в те дни, когда они перед сном писали список вещей, за которые благодарны. По мнению ученых, это помогало снять напряжение.

Повышение силы воли
Исследователи Гарвардского университета, что в Массачусетсе, США, и другие ученые провели тест на силу воли: участники имели возможность получить $ 54 сразу или $80 через 30 дней. При принятии решения им дали задание написать о временах, когда они чувствовали себя благодарными, счастливыми или просто чувствовали себя нормально. Кто описал опыт, связанный с благодарностью, чаще соглашался отложить момент получения вознаграждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воплотить мечту поможет ватман и фантазия

Снижение уровня стресса
Научный журналист Джованни Алессио утверждает, что чувство благодарности может снизить уровень стресса и тревоги, а также активизировать те участки мозга, которые выделяют серотонин и дофамин.

Новые дружеские отношения
Научный журнал "Эмоция" в 2015 году опубликовал исследование, в котором говорится о том, что слова благодарности помогут завязать долгосрочные отношения с людьми.

Снижение боли
Согласно исследованию Роберта Эммонса из Калифорнийского университета, США, и профессора Дэвиса, который изучает благодарность, люди, которые ее практикуют, реже жалеются на симптомы болезней и боль.

В Великобритании создали гаджет, который поможет бороться с депрессией. Устройство способно уменьшать ее симптомы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему быть благодарным полезно для здоровья: 5 причин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 27108
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 19260
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 14256
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ Просмотров: 8361
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 6228
Здоровье
Назвали, что больше всего вредит мужчинам в сексе зимой
Назвали, что больше всего вредит мужчинам в сексе зимой
 Просмотров: 378
Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей
Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей
 Просмотров: 252
Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин
Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин
 Просмотров: 378
Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка
Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка
 Просмотров: 81
15 факторов, которые влияют на сексуальное желание
15 факторов, которые влияют на сексуальное желание Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 361
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua