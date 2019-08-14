"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку

Фото: dailymail.co.uk

10-летняя Бо Ракчинг из Камбоджи родилась с морщинистой и обвисшей кожей.

Физически девочка развивается, как и положено детям ее возраста. Но лицо у нее как у 60-летней женщины. Пишет известное британское издание Dailymail.

"Я хочу иметь красивое личико. Хочу, чтобы мне сделали операцию. Среди моих братьев и сестер я единственная с лицом старого человека. Они называют меня не сестрой, а бабушкой", — говорит Бо.

Медицинского обследования девочка еще не проходила. Предполагают, что состояние ее кожи вызван патологией под названием "еластолиз". Это редкое заболевание соединительной ткани, при котором кожа теряет свою эластичность и начинает свисать складками.

На сегодняшний день семья Бо обращалась за помощью только к местным монахам. Они убеждены, что преждевременно состаренное лицо ребенка — следствие плохой кармы. Верит в это и сама Бо. Девочка уверена, что в прошлой жизни ее застрелили и она еще не успела очистить свою карму.

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У 13-летнего Натана и 9-летнего Беннета Фальконе из штата Пенсильвания одна из самых редких болезней в мире — прогерия. Это так называемый синдром преждевременного старения. Он является генетической патологией, при которой в течение 1 года жизни организм меняется так, будто прошло десятилетие. При наличии прогерии у ребенка появляется седина, волосы начинают стремительно выпадать. Зубы формируются неправильно, кожа становится морщинистой. Характерными чертами являются также недоразвитие челюсти, массивная верхняя часть черепа и дефицит веса.