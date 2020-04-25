Первые подгузники надевали космонавтам

Подгузники одевали космонавтам. Фото: aboutspacejornal.net

27 апреля 1965 в США запатентувлы подгузники "Памперс". Их первую 37-тысячную партию раскупили за неделю.

Все началось с того, что в 1951 году редактор Vogue и многодетная мать Мэрион Донован создала одноразовые непромокаемые трусики из клеенки, которые одевались поверх марлевой пеленки. Затем добавила абсорбирующий слой из бумаги, впитывающей влагу и заменила шипы на безопасные застежки.

На тот момент родители не были готовы к одноразовых подгузников и изобретение не пользовался популярностью. Пока через 10 лет Виктор Миллз не изобретал подгузники для своих внуков. Их название происходит от английского pamper, что означает "баловать" родителей. Они могли больше не надо стирать пеленок.

Они крепились ремешком и у них не было "крылышек". Те появились уже в 70-х годах, а в 80-х изобрели гель-абсорбент. Теперь они пропускали воздух, но задерживали жидкость.

После патента Миллс ежегодно получал 5% общих продаж одноразовых подгузников и мог больше не работать. Увлекся альпинизмом и ходил в горы до 85 лет. Умер в 1997 году, когда ему было 100.

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Современные подгузники отличаются от тех, что были изначально. Сейчас это уже не подкладка или "пластиковые трусы", а модернизированные детские трусы с 3 слоями.

Первый из них, который находится ближе к коже ребенка, предназначенный для быстрого впитывания влаги только в одном направлении и обеспечения сухости кожи. После проникновения влаги за пределы первого слоя, она проходит через второй и превращается в своеобразный гель.

Третий слой защищает одежду от протекания, поэтому он является самым надежным.

В то время, как американские дети тестировали первые подгузники, в странах бывшего СССР тоже сделали это изобретение. Впервые подгузники придумали при подготовке космических полетов. Их использовали космонавты.

При этом на рынок изобретение не допускался. Первые подгузники для детей появились на прилавках уже после распада СССР.

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