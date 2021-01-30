Пандемия коронавируса: в ВОЗ сообщили неутешительную статистику за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавируса в мире превысило 101 560 000, увеличившись за сутки более чем на 500 тыс. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает УНН.

Количество летальных случаев возросло более чем на 13 тыс., Превысив 2190000.

По состоянию на вечер 30 января во ВОЗ поступили сведения о 101 561 219 инфицированных и 2196944 умерших. Количество инфицированных возросло на 500 985, умерших - на 13 915. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.

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Более 57% случаев инфицирования, сообщение о поступивших в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (287160), на втором месте - регион Европы (133022), на третьем - Юго-Восточная Азия (29768).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1216278 больных, 22628 человек умерли, выздоровели 1014658 пациентов. По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.