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От несбалансированного питания умирают больше, чем от курения

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От несбалансированного питания умирают больше, чем от курения
Чтобы быть здоровым, надо есть больше овощей, орехов, пить достаточно воды. Фото: ichef.bbci.co.uk

Пятая часть преждевременных смертей людей вызванная неполноценным питанием.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Недавнее исследование пищевых привычек в 195 странах показало, что неполноценное питание - причина 20% преждевременных смертей. Это больше, чем убивает курение".

По словам Супрун, причиной гибели людей становится недостаток фруктов, цельнозерновых злаков, орехов и семян и избыток соли. Правильный рацион помогает контролировать вес, предотвратить развитие сердечно-сосудистым болезням, остеоартрита, депрессии, деменции, некоторым типам рака, а также уменьшает проявления ревматоидного артрита.

Сбалансированное питание не требует расходования больших средств или покупки экзотических продуктов.

"Не обязательно покупать чиа, киноа, ягоды годжи, мраморную телятину и миндальное молоко. Гречка, борщ, смородина, арбузы, черный хлеб, кукурузное и перловая крупы, горчица и сало, укроп, сельдь, чеснок, красный перец, свекла, яблоки, корица, тыквенные и льняные семена, грецкие орехи, облепиха, чернослив - все эти привычные продукты очень полезны. Хотите суперфуд - сварите борщ", - пишет глава Минздрава.

Человеческому организму нужны жиры, белки, углеводы, клетчатка и жидкость. Если же что-то исключить, например, перейти на кетодиету, или отказаться от жиров, есть ли в основном белок - рацион будет нездоровым.

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"Если вы не едите мяса, позаботьтесь о достаточном количестве растительного белка и источники кальция, цинка, железа и витамина В12", - сказала Супрун и подчеркнула, что пища должна быть разнообразной.

Стоит сократить потребление животных жиров, а увеличить растительных.

"Различные жиры ценные по-своему: в рыбе есть незаменимые омега-3 полиненасыщенные кислоты, в подсолнечном масле много витамина Е, в орехах и льняном семени - другие омега-3, чем в рыбе, в масле и молоке - жирные кислоты и короткой цепью и витамин Д, в авокадо и оливковом масле - мононенасыщенные жирные кислоты".

Жарить на растительном масле, особенно подсолнечном, вредно.

"️Не ешьте транс-жиров, сократите до минимума насыщенные жиры и добавлены сахара. Тортики, вафли, картофель-фри, мороженое, энергетики вредные", - говорит Супрун.

Она раскритиковала добавлены сахара: это пустые калории, которые означают выброс инсулина, стремительные колебания уровня сахара в крови и кариес. "ВОЗ ориентирует нас на 25-30 граммов добавленных сахаров в день, максимум - на 50", - отметила и.о. министра.

Среди кисломолочных продуктов выбирайте без сахара и фруктовых добавок, а также твердые выдержанные сыры.

Работа головного мозга в значительной степени зависит от того, как человек питается.

О неожиданном влияние привычных продуктов на мозговую деятельность читайте здесь.

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