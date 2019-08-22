Организм бьет тревогу: назвали 10 признаков нехватки витамина С

Богатая витамином С пища обязательно должна присутствовать в ежедневном рационе. ФОТО: womenstalk.ru

Витамин С является одним из важнейших питательных веществ. При его участии происходит восстановление кожи, костей и суставов. Он влияет на иммунитет, скорость свертывания крови, эластичность и прочность сосудов, защищает организм от токсинов и отвечает за выведение холестерина.

Надолго в организме витамин С не задерживается. Пополнять его запасы следует регулярно, пишет Bright Side.

Распознать дефицит витамина С можно по следующим симптомам:

- Синяки появляются от малейшего удара. Раны долго заживают.

- Волосы становятся ломкими и выпадают больше, чем обычно.

- Часто болят суставы.

- Легко цепляются грипп и простуда.

- Вес увеличивается без явных на то причин.

- Кровоточат десны.

- На протяжении всего дня мучает сонливость и чувство истощенности.

- Кожа выглядит тусклой и сухой.

- Часто беспокоят носовые кровотечения.

- Ногти становятся ломкими и склонными к расслоению.

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Искусственные витамины могут наносить вред организму. Тот самый витамин С в таблетках и драже способен снижать выработку инсулина и подавлять работу поджелудочной железы. Также может тормозить скорость передачи нервных импульсов, что приводит к нарушениям координации движений и мышечной усталости.