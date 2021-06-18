Определили факторы, повышающие риск повторного Covid-заражения

63 из 9119 пациентов с тяжелой инфекцией заразились вирусом во второй раз. Фото: pixabay.com

Астма и никотиновая зависимость связаны со случаями повторного заражения Covid-19.

Ученые из медицинской школы университета Миссури и MU Health Care обнаружили, что 0,7% пациентов с тяжелым течением коронавируса заразились вирусом во второй раз. Средний период повторного заражения составил 116 дней, передает medicine.missouri.edu. При этом 3,2% реинфицированных умерли.

"Это одно из крупнейших исследований такого рода в США. И здесь важно отметить, что повторное заражение Covid-19 возможно, тогда как продолжительность иммунитета не совсем ясна", – заявил ведущий исследователь Covid-19 Аднан Куреши.

Во время повторного инфицирования частота пневмонии, сердечной недостаточности и острого поражения почек была значительно ниже, чем во время первичной инфекции.

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За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 228 192 украинца. Умерли 51 952 пациента, из них 50 – за последние сутки. Выздоровели 2 147 972 человека, за последние сутки – 2312.